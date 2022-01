I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nello scorso week end, hanno arrestato un giovane, denunciato 5 persone all’autorità giudiziaria e segnalato un ragazzo alla Prefettura.

In particolare, i militari dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un trentenne riminese per evasione. Il ragazzo era evaso giorni prima da una comunità terapeutica ove si trovava agli arresti domiciliari. Le ricerche, avviate nell’immediatezza, hanno portato nel giro di pochi giorni al rintraccio della persona. Dopo la convalida il cittadino italiano è stato trasferito presso la Casa circondariale di Ravenna a seguito dell’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria di Rimini di revoca della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari.

Una donna è stata deferita per la violazione della normativa in materia antimafia. La stessa, destinataria di provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cervia, è stata sorpresa, unitamente a cittadino extracomunitario irregolare sul territorio italiano, nella frazione Pinarella.

Nell’ambito, invece, delle attività poste in essere per contrastare l’abuso di bevande alcoliche, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ravenna per guida sotto l’influenza di alcol. Predetti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti consentiti. Nei confronti dei trasgressori, che dovranno affrontare un processo penale, è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

Uno invece il giovane segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Lo stesso è stato controllato dai carabinieri in zona movida sabato sera. Alla guida vi era un coetaneo che ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcoolemico e per il quale è scattata la denuncia in stato di libertà e il ritiro della patente di guida. Passeggero, invece, era un vent’enne cesenate sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale, nelle tasche dei pantaloni, i militari hanno rinvenuto 10 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana.