Agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti, intorno alle 22:00 di venerdì, in località Lido di Classe, ove era stata segnalata la presenza di una persona nuda, sulla pubblica via. Sul posto la pattuglia rintracciava prontamente, in via Da Verrazzano, a lato strada, una persona – transgender – che indossava abiti molto succinti, priva di documenti.

La persona è stata accompagnata al Comando, per le operazioni di foto segnalamento. Si tratta di una 40enne, originaria del Brasile, che ultimate le procedure di identificazione è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in quanto irregolare sul territorio.

Si mantiene costante l’attenzione della Polizia Locale per contrastare il degrado della prostituzione in strada.

A tal riguardo, la Polizia Locale rammenta che il Regolamento di Polizia Urbana, tra l’altro recepito anche dal Comune di Cervia, all’art. 6, prevede, tra le altre cose: “il divieto, in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico di creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. E’ altresì vietato ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze.

Chiunque viola le suddette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 400,00”.