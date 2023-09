Nuovi servizi di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer.

Coinvolti nell’ultimo controllo equipaggi della Sezione Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Squadra Mobile che hanno portato questa settimana all’identificazione di 200 persone, alla verifica d 100 veicoli ed alla denuncia in stato di libertà di tre persone, di cui due minorenni, trovati a bordo di un’autovettura recentemente rubata.

Sono stati inoltre monitorati alcuni luoghi vicino ai binari delle linee ferroviarie, ove erano stati segnalati dei manufatti in condizione di abbandono, presumibili luoghi prescelti per il consumo di sostanze stupefacenti.

Inoltre, in un esercizio commerciale in zona stazione, è stata riscontrata la costante e assidua presenza di avventori con numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti e ubriachezza molesta. Tali frequentazioni si sono registrate senza soluzione di continuità nel periodo in cui si sono avvicendate due gestioni dell’esercizio pubblico.

In data odierna il Questore di Ravenna Lucio Pennell ha disposto la chiusura per 15 giorni del locale in applicazione dell’art.100 del Tulps.