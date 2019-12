Contrasto a violenza e stereotipi di genere: un anno di incontri nelle scuole e tante iniziative per SOS Donna

Un anno insieme agli studenti delle scuole superiori per parlare di violenza e stereotipi di genere. È questo uno dei tanti percorsi messi in campo da SOS Donna durante l’ultimo anno all’interno del progetto “Nell’Unione per le differenze” , la serie di iniziative portate avanti sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina per contrastare la violenza sulle donne. Accanto al percorso attuato con gli adolescenti, tante altre iniziative: spettacoli, murales, laboratori, incontri realizzati in collaborazione con Muoviti (Mai più UOmini VIolenTI), per parlare di violenza dal punto di vista femminile, ma anche dal punto di vista maschile, e progetti messi in campo per le donne di origine straniera.