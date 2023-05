Conselice: la situazione resta critica

“La situazione resta complessa e permangono diverse criticità, che si stanno affrontando con tutti gli sforzi. Per questo motivo a tutela della cittadinanza restano in vigore i provvedimenti precauzionali, tra cui le ordinanze di evacuazione, in particolare riguardo all’abitato di Lavezzola. A Lavezzola sono in corso di allestimento alcune aree in cui sarà possibile ritirare sacchi di sabbia da porre a protezione delle proprie abitazioni in caso di necessità.