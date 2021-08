«Anche il mio nome, con tanto di indirizzo di casa e recapito telefonico, è tra quelli diffusi nella chat dei No Vax che su Telegram invitano alla ribellione contro la “dittatura sanitaria” e la “dittatura Covid”».

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha pubblicamente denunciato le minacce diffuse dai gruppi No Vax nei suoi confronti. Le minacce a Stefano Bonaccini rientrano all’interno di un inasprimento della contestazione dei no vax alla campagna vaccinale. Episodi simili in questi giorni sono stati portati avanti a danno di politici, infettivologi, medici, vandalizzando sedi vaccinali e minacciando azioni in alcune stazioni ferroviarie della penisola come previsto per la giornata di domani.