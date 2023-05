“Il direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna si congratula con l’amministrazione di Sant’Agata sul Santerno per aver risolto tempestivamente i disagi creati dalla formazione di un fontanazzo nell’argine sinistro del fiume Santerno, all’altezza di via Castellaccio.

L’ordinanza firmata dal Sindaco Enea Emiliani che prevedeva l’evacuazione delle persone e famiglie residenti nelle zone a rischio e l’aver adibito il Palazzetto dello Sport come punto di accoglienza per la popolazione, sono state azioni rapide ed efficaci, così come l’intervento dei tecnici regionali e della Protezione Civile che incessantemente, anche di notte, hanno lavorato per sistemare la falla nell’argine sinistro, permettendo così agli sfollati di rientrare nelle loro abitazioni già nella mattinata di giovedì 4 maggio.

“Il tratto tra Sant’Agata e Ca’ di Lugo è tra i più critici del fiume Santerno, a causa dell’alveo molto stretto e del passaggio a ridosso del centro abitato; la prontezza dell’amministrazione nell’intervenire e la lungimiranza dimostrata con il costante lavoro di manutenzione e pulizia degli argini, hanno scongiurato danni e disagi ben più gravi che purtroppo si sono verificati in altri comuni della Bassa Romagna” dichiara Gian Marco Grandi, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia”