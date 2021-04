“Riceviamo segnalazione di una discarica a cielo aperto presente nella zona commerciale alle spalle della Consar” afferma Stefania Gasperoni di Alleanza di Centro per i territori Ravenna.

“Nel proseguimento a destra di Via Frisi celata dietro al new jersey che sancisce la chiusura della strada e a ridosso del canale, è presente questa discarica dove si può trovare veramente di tutto, sacchi di pattume, lavandini, specchi, sedie, zaini, bottiglie di acqua, bottiglie di olio, ventilatori, mobili, zaini, frigoriferi portatili, cassette di plastica, cassette chiuse in metallo, scatole di scarpe ecc” prosegue Gasperoni.

“Ci rivolgiamo all’amministrazione comunale affinché attivi immediatamente gli organi competenti per la pulizia ed un controllo più assiduo della zona che non è nuova a episodi di degrado di questo tipo vista la posizione e la natura industriale e commerciale che rende appetibili le ore serali” conclude Stefania Gasperoni.