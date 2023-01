Premiata la fedeltà associativa delle aziende attive associate a Confesercenti da 50 anni in provincia di Ravenna: i primi riconoscimenti sono stati consegnati nella Romagna Faentina alle aziende Merlini Elettra (Da Mario Pizzeria), Bernardini Valeria (biancheria e merceria) e Montevecchi Massimo (carburanti).

L’associazione si congratula per il traguardo raggiunto e ringrazia le aziende per il rapporto e la fedeltà associativa che ha consentito di far vivere, crescere e consolidare la Confesercenti: un riconoscimento simbolico a testimonianza di un rapporto di lunghissima durata.