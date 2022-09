In occasione della 28^ edizione di Bassa Romagna in Fiera, che si terrà a Lugo dal 10 al 18 settembre, Confartigianato ha organizzato un incontro incentrato sul tema: Scuola Impresa Innovazione, esperienze a confronto, in programma domani, martedì 13 settembre 2022 alle ore 21 presso l’Agorà della Fiera Biennale di Lugo.

Interverranno:

Lara Gallegati Presidente Confartigianato Unione Comuni della Bassa Romagna

Morena Diazzi Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, Regione Emilia Romagna

Matteo Battistelli dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo

Davide Collini CEO di B-Plas srl società benefit

Francesco Tondini Presidente provinciale Giovani Imprenditori Confartigianato

Nel corso della serata verrà presentato il video sul Polo tecnico Professionale realizzato grazie al contributo di Confartigianato.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.