Il futuro del mercato immobiliare sarà positivo ma con diverse novità per gli operatori

I prossimi anni nel mercato immobiliare saranno positivi. È la lettura data da F.I.M.A.A. Confcommercio durante l’appuntamento annuale a Ravenna organizzato per tracciare un bilancio dell’ultimo anno nell’ambito delle compravendite delle case. Un futuro che per gli addetti ai lavori porterà e dovrà portare diverse novità dal punto di vista della formazione. A richiederle è lo stesso sindacato. Novità arriveranno anche per chi vuole comprare casa a Ravenna, dove verrà adottato un nuovo piano per la cicloviabilità e i lidi cambieranno aspetto.