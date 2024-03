Questo è lo slogan che accompagnerà anche quest’anno l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna; il supermercato Conad La Filanda ospiterà venerdì 8 marzo un punto informativo dell’Associazione SOS Donna, Centro antiviolenza, (via Laderchi 3 Faenza, tel. 0546/22060) per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Presso il punto informativo posto all’interno del supermercato, le volontarie di SOS Donna distribuiranno la mimosa offerta alle loro clienti dal Conad stesso.

Ma l’azione di Conad in contrasto al fenomeno della violenza contro le donne non si ferma qui. Con la campagna dello scorso anno, SOS Donna ha attivato interventi di sostegno per alcune donne in uscita dalla violenza e per i/le loro bambini/e. Anche per quest’anno la campagna sarà ampliata, con il coinvolgimento di tutti i supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina: durante le giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2024 per ogni scontrino che sarà emesso verranno donati 10 centesimi in sostegno alle attività promosse dall’Associazione SOS Donna. La campagna coinvolgerà anche il Superstore “La Filanda”.

Fare la spesa alla Conad nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo significa sostenere le donne vittime di violenza e i/le loro bambini/e e contrastare la violenza domestica.

Nella mattinata di venerdì 8 marzo, dalle 9 alle 12, le volontarie dell’Associazione saranno presenti, insieme alle/agli agenti della Polizia di Stato di Faenza, presso il Centro commerciale “La Filanda”, per un banchetto informativo rivolto alla cittadinanza. Mentre la sera, a partire dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza, si svolgerà un concerto live della band dei 4 Reasons con la cantante Federica Placuzzi, organizzato dalla Casa della Musica, insieme al MEI e al Comune di Faenza. Durante la serata saranno presenti le volontarie di Sos Donna e Fiori d’Acciaio di Faenza per il loro impegno a fianco delle donne.

La settimana si concluderà sabato 9 marzo alle ore 20.30 presso il Teatro Masini (Piazza Nenni, 3 – Faenza) dove andrà in scena lo spettacolo di danza Corpi violati, a cura della compagnia Artemis Danza e di Monica Casadei. In Corpi Violati brulica una comunità di corpi, femminili e maschili, stretta nella memoria di una ferita. Ancora aperta o cicatrizzata, questa ferita si riverbera sulla scena in una danza incessante nutrita di impulsi, istinti, rabbia e dolore.

L’ingresso è ad offerta libera senza prenotazione. Al termine dello spettacolo le volontarie di SOS Donna vi aspetteranno fuori dal Teatro con un piccolo buffet e un brindisi finale, per celebrare ancora insieme i trent’anni dalla nascita dell’Associazione. Il buffet è stato gentilmente offerto da ASCOM Confcommercio di Faenza e dal Gruppo Caviro.

L’azione di SOS Donna-Servizio Fe.n.ice (sportello voluto dall’Unione della Romagna Faentina, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2023, 134 donne accolte e, dal primo gennaio 2024 ad oggi, più di 60 donne si sono già rivolte a noi.