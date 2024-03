L’Istituto Tedesco di Qualità ITQF ha condotto un progetto sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture ospedaliere italiane, pubbliche e private accreditate, inserito nella guida “salute” di Repubblica.

In Emilia-Romagna, il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Ravenna, diretto dal dott. Alessandro Mussetto, è risultato al primo posto nella regione e tra i migliori in Italia dopo la valutazione, da parte del board, dei dati relativi ai volumi delle prestazioni e degli indicatori compresi nel Programma Nazionale Esiti, sviluppato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Sono stati inoltre considerati i dati sulla soddisfazione rilasciati dai pazienti e altre statistiche reperibili sul sito del Ministero della Salute.

Fiore all’occhiello sono la cura delle patologie del piccolo intestino e lo screening del cancro del colon.

La Gastroenterologia svolge la sua attività sui presidi di Ravenna, Lugo e Faenza. In tutte le sedi vengono svolte visite gastroenterologiche e dietologiche con ambulatori dedicati, colonscopie e gastroscopie. L’endoscopia avanzata (biliopancreatica, resettiva e del piccolo intestino), l’ecografia specialistica ed il reparto di degenza sono invece presenti unicamente all’ospedale di Ravenna.

https://www.salute.eu/ospedali/ricerca/emilia-romagna/gastroenterologia/