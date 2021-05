Comando dei Vigili del Fuoco: pronto un investimento da oltre 4 milioni di euro

Oltre 4 milioni pronti per essere investiti nella nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza. L’inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lugo è stata occasione per un importante aggiornamento con il comando nazionale dei Vigili del Fuoco per i nuovi investimenti in provincia di Ravenna. Il più importante sarà a Faenza, con la costruzione della nuova caserma da tempo attesa. Il Governo ha sottolineato la propria disponibilità per migliorare l’operatività dei Vigili del Fuoco. Dal canto suo il Comune di Faenza ha già fatto pervenire alcune ipotesi per l’ubicazione del nuovo comando. L’ipotesi più probabile è un’area verde inutilizzata a sud di via Piero della Francesca, poco distante quindi dal Commissariato di Polizia, vicino ad una serie di abitazioni di recente edificazione.