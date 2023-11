C’è anche la Carrozzeria Verità di Russi tra le 12 aziende che giovedì scorso, alla presenza dell’Assessora Jacta Gori, hanno ricevuto da CNA Territoriale Ravenna il «Premio Sviluppo e Occupazione», riconoscimento giunto alla sua 25ª edizione e riservato alle associate che nel corso del 2022 si sono distinte per aver sviluppato la loro attività e per aver incrementato l’occupazione.

Carrozzeria F.lli Verità SNC opera sul territorio di Russi dal 1965 e, forte dell’esperienza maturata in anni di lavoro, nel 2000 modifica la propria ragione sociale in Carrozzeria Verità SRL. Qualità, servizio al cliente e rispetto dell’ambiente sono da sempre gli obiettivi perseguiti da questa dinamica realtà, che investe costantemente in strutture e tecnologia. Dal 2003 al 2015, si è dotata di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2008 certificato dall’ente TUV NORD.

Il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, ha introdotto l’iniziativa: “Crediamo sia importante conferire questi premi – ha affermato – perché riconoscono il valore del lavoro svolto, l’impegno, la lungimiranza, il sacrificio che porta a raggiungere i risultati e che può essere testimone ed esempio per gli altri. Nonostante le molte e grandi difficoltà di questi anni, molte imprese, e sicuramente quelle premiate oggi, hanno realizzato grandi risultati, dato prova di creare valore economico per il territorio dove sorgono. Queste aziende creano buona occupazione, dove un dipendente non è un numero ma spesso diventa un amico e comunque co-artefice del risultato; insomma sono queste imprese il vero autentico motore dell’Italia e dobbiamo ricordarlo sempre più spesso”.

“Sono sempre lieta di essere coinvolta da CNA nella consegna di questo bel riconoscimento – afferma la Sindaca Valentina Palli – che, negli anni, ha premiato realtà importanti e di grande valore aggiunto per il nostro territorio. Un’iniziativa che vede le aziende di Russi protagoniste di un lavoro di qualità improntato al contempo alla tutela delle proprie risorse umane, al rispetto dell’ambiente e a politiche lavorative che guardano al futuro. Alla Carrozzeria Verità, attività storica del nostro territorio, le mie più sincere congratulazioni per questo bel riconoscimento”