Grande entusiasmo all’evento formativo organizzato da CNA Industria Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini, che si è tenuto giovedì 22 giugno a Villa Torlonia Teatro a San Mauro Pascoli. Oltre 220 le imprenditrici e gli imprenditori che sono accorsi da tutta la Romagna per ascoltare Julio Velasco, il pluripremiato coach che ha indagato il reale significato di leader e gli strumenti indispensabili per ottenere il massimo dalla propria squadra e, di conseguenza, i migliori risultati. Molto efficaci gli aneddoti e le metafore sportive tratte dalla sua lunga esperienza sul campo, Velasco ha interagito con la platea rispondendo alle domande del pubblico e condividendo alcuni strumenti concreti per guidare a propria volta un team verso il successo in azienda, rivelando le leve imprescindibili di un efficace lavoro di squadra.

“Non c’è una leadership senza una squadra – ha esordito così Julio Velasco nel suo speech rivolto agli imprenditori di CNA Industria – un vero leader deve saper guidare, non comandare. Il suo compito è quello di trasformare in semplici le cose complesse”. Velasco ha proseguito parlando dell’importanza della motivazione e dei feedback: “l’arte di far funzionare una squadra è quella di far fare il massimo a ciascuno. Non servono tutti fenomeni, ci sono ruoli diversi ugualmente importanti. Un bravo coach sa mettere in evidenza i pregi di tutti. Poi è fondamentale saper delegare, che significa anche accettare l’errore”. Sul Cambiamento ha sottolineato quanto sia importante non farsi sopraffare e non legittimare l’abitudine “quello che frena il cambiamento è l’abitudine. L’abitudine ci rende sicuri, il cambiamento ci fa paura. Se io che sono leader ho coraggio di cambiare, anche a costo di sbagliare, la mia squadra sarà più motivata ad agire il cambiamento”. Un messaggio particolare Velasco lo ha voluto dare alle numerose donne imprenditrici in sala invitandole a “buttarsi” di più senza paura di sbagliare.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in particolare Omar Montanari e Monia Morandi, Presidente e Responsabile di CNA Industria Ravenna, con l’appuntamento al prossimo evento formativo che si terrà nel corso nei prossimi mesi.

Vincendo tutte le principali competizioni mondiali della disciplina (due ori mondiali, tre europei, cinque titoli della World League, un argento alle Olimpiadi) e guidando la nazionale italiana della “generazione dei fenomeni” premiata poi come “la Squadra del Secolo”, Julio Velasco si è dimostrato nel corso della sua carriera un pensatore rivoluzionario. Oltre ad allenare le capacità tecniche dei propri giocatori, ha saputo infatti indagarne le motivazioni interiori e le paure profonde, le potenzialità come singoli e come collettivo, le ambizioni, i talenti e i difetti, riuscendo ad accendere nei propri ragazzi il desiderio di vittoria e la profonda convinzione di poterla ottenere ottimizzando le risorse a disposizione del team.

Al termine dell’incontro si è tenuto un aperitivo di networking, un’occasione di convivialità e confronto tra i partecipanti, offerto da CNA Industria, raggruppamento d’interesse del sistema CNA che riunisce oltre 1700 imprese organizzate in forma industriale, attive su mercati nazionali e internazionali e impegnate quotidianamente nel campo dell’innovazione di prodotti e di processi. L’evento è stato realizzato grazie al contributo di: Albatros, Ravenna (RA); Antaridi, Predappio (FC); Areca System, Cervia (RA); Centro Dentistico Romagnolo, Forlì (FC); Gruppo Ubisol, Rimini (RN); Idrotermica Baroncini, Conselice (RA); Italsab, Faenza (RA); MMB, Faenza (RA); Nanni Ottavio, Savignano sul Rubicone (FC); Netrising, Cervia (RA); Nuova Comega, Cesena (FC); Prime Cleaning, Rimini (RN); Resina Forlivese, Forlì (FC); T-Consulting, Forlì (FC).