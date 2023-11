E’ stata realizzata ieri con alcune classi della scuola primaria Pascoli di Ravenna, l’uscita in Pineta San Vitale (prevista per il 21 novembre ma spostata a causa del maltempo) per festeggiare la Giornata Nazionale dell’Albero.

Ogni anno, il CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del Comune coglie l’occasione per festeggiare la giornata organizzando un’uscita didattica/laboratoriale presso le preziose zone naturali.

I bambini e le bambine sono stati invitati a vivere il Parco come aula all’aperto per un’esperienza utile a stimolare l’interesse e l’attenzione sulle tematiche dell’ambiente.

Accompagnati da guide naturalistiche esperte in un’escursione in pineta con attività di laboratorio e animazione all’aperto approfondendo la conoscenza delle peculiarità ambientali che caratterizzano le aree naturali del ravennate.

«Il nostro patrimonio naturale – dichiara l’assessore alla transizione ecologica Gianandrea Baroncini – è una straordinaria ricchezza da scoprire e valorizzare. Visitare le aree naturali offre agli studenti e alle studentesse l’occasione di conoscere la bellezza e l’importanza della natura, facendone custodi attenti e responsabili di una risorsa vitale per il presente e il futuro».