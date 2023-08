Da mercoledì 23 a venerdì 25 agosto si svolgeranno i lavori di ripristino definitivo dell’asfalto in Circonvallazione Piazza d’Armi, nella corsia di marcia da via Bellucci in direzione piazza Caduti sul Lavoro. La circolazione rimarrà a doppio senso nelle altre due corsie.

Sarà disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, dalle 7 alle 19 di ogni giornata lavorativa. Le fermate dell’autobus rimarranno fruibili o potranno essere spostate di alcuni metri a seconda dell’andamento dei lavori.