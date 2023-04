“Buoni risultati per il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, di scena nello scorso fine settimana a Vercelli nel Campionato Italiano “Under 23“ Individuale e nella gara a squadre mista.

Applausi per la squadra composta da Beatrice Fava, Matteo Galassi, Matteo Rossi e da Giada Russo, classificatasi QUINTA su ben 73 squadre italiane “U23” la nostra tra le più giovani dopo aver disputato un ottimo torneo. Nel primo turno è arrivata la vittoria contro il Pentamodena per 40-25 poi i successi con la Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano per 40-22 e con la Polisportiva Scherma Bergamo per 40-38. Il cammino si è interrotto per il podio contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare dove c’è stata una sconfitta per 28-40 che non ha però cancellato l’ottima prestazione del collettivo. Bene per la squadra di atleti ancora più giovani composta da Ginevra Carrozza, Greta Carrozza, Mattia Casadei ed Enrico De Pol dov’è stato un grande allenamento per tutti considerata l’età in un campionato “Under 23” buona la partecipazione di tutti.

Nella gara Individuale maschile, buon 17esimo posto per Matteo Galassi (GS Carabinieri), ritornato in pedana dopo il 66esimo posto ottenuto nei Mondiali di Plovdiv in Bulgaria nel week end di Pasqua. Enrico De Pol si è invece classificato 48esimo, mentre Matteo Rossi ha chiuso 74esimo ed Edoardo dell’Accio al 90esimo.

In ambito femminile, Beatrice Fava ha conquistato il 37esimo posto, Giada Russo il 59esimo e Greta Carrozza il 64esimo.

Complimenti a tutti i nostri giovani atleti e al grande Staff!.”