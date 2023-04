Chiude per un mese al traffico il ponte mobile sul Candiano. Dall’8 maggio all’8 giugno si svolgeranno sull’infrastruttura lavori di manutenzione che inevitabilmente porteranno diversi disagi alla viabilità urbana. La prefettura di Ravenna ha già riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per pianificare la viabilità alternativa, ma non saranno giorni semplici per coloro che si dovranno spostare nella zona est della città, compresi i turisti.