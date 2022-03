È stato un incontro cordiale e costruttivo, quello avvenuto questa mattina tra il nuovo Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il Comitato di Presidenza Confcommercio provincia di Ravenna.

Erano presenti Mauro Mambelli e Giorgio Guberti, Presidente e Direttore Confcommercio Ravenna, Nazario Fantini e Stefano Sarti, Presidente e Direttore Confcommercio Cervia, Paolo Caroli e Francesco Carugati, Presidente e Direttore Confcommercio Faenza, Fausto Mazzotti e Luca Massaccesi, Presidente e Direttore Confcommercio Lugo.

L’incontro si è svolto presso la sede Confcommercio provincia.

Al Prefetto i vertici di Confcommercio hanno portato il saluto di tutti gli imprenditori del commercio, turismo e servizi e piccola impresa dell’Associazione di via di Roma. Fra i temi al centro del colloquio, la situazione economica del nostro territorio, l’emergenza pandemica e le difficoltà che si trovano a far fronte le imprese da oltre due anni, il rialzo dei prezzi dell’energia e delle materie prime, la guerra in Ucraina e la solidarietà della comunità ravennate.

Nel corso dell’incontro c’è stata la massima disponibilità da parte del Prefetto De Rosa a collaborare con le categorie rappresentate da Confcommercio, nel segno della continuità, mostrandosi particolarmente sensibile e attento alle problematiche evidenziate.

I vertici di Confcommercio hanno ribadito la continua e proficua collaborazione con le forze dell’ordine impegnate quotidianamente per la sicurezza del territorio, elogiando in particolare la professionalità e il forte senso di attaccamento al dovere degli uomini e delle donne nello svolgimento del loro importante incarico.