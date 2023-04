Il Comune di Bagnacavallo aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Dichiara il tuo Sì in Comune”, promossa dall’Anci insieme al Centro Nazionale Trapianti-Cnt e al Ministero della Salute, per la Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti di domenica 16 aprile.

«Nella quasi totalità dei Comuni – scrive il presidente Anci Antonio Decaro – i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, trasformando così un semplice atto individuale in un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità. Lo scorso anno i risultati ottenuti, anche attraverso la mobilitazione dei Sindaci, sono stati notevoli e hanno registrato numeri importanti in termini di utenti raggiunti.» Nel Comune di Bagnacavallo, dal novembre 2015, data di inizio dell’attività, a oggi sono state registrate 4889 dichiarazioni di volontà, con il 67,7% di consensi, percentuale in crescita negli ultimi anni. «Il nostro invito – sottolinea la sindaca Eleonora Proni – è a esprimere un sì come gesto concreto di appartenenza alla comunità e responsabilità condivisa. Molte cittadine e cittadini di Bagnacavallo l’hanno già fatto, a dimostrazione di un tessuto sociale nel quale l’attenzione alle altre persone riveste primaria importanza.» In occasione di ogni rilascio della carta d’identità elettronica, l’operatore richiede al cittadino di esprimersi sulla donazione degli organi. È possibile dichiarare di essere favorevoli, non favorevoli o di non esprimersi. La scelta è registrata in tempo reale sul Sistema Informativo Trapianti.