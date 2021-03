Chirurgia, Carradori smentisce la Lega: nessun ridimensionamento, chiusura o migrazione del reparto

Carradori smentisce la Lega. Il reparto di Chirugia Generale dell’ospedale di Faenza non subirà alcun ridimensionamento e non verrà chiuso. A lasciare il reparto sarà l’attuale primario Giampaolo Ugolini, ma verrà sostituito da un altro primario e tutto continuerà come prima. Il comunicato stampa della Lega, firmato Gabriele Padovani e Andrea Liverani, ha creato notevole malumore all’interno del quadro dirigenziale dell’Ausl Romagna per quelle che vengono definite notizie prive di fondamento. Il reparto non perderà i 7 medici annunciati dai due consiglieri faentini e continuerà ad operare regolarmente come ci ha spiegato il direttore dell’Azienda Sanitaria Tiziano Carradori.