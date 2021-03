Non è sicuro che in Emilia-Romagna le scuole possano riaprire dopo Pasqua come annunciato dal governo. Lo ha spiegato oggi, in diretta con l’Onorevole Marco Di Maio, il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. Non è comunque una decisione in capo all’azienda sanitaria. Sarà la Regione Emilia-Romagna, il presidente Stefano Bonaccini, ha prendere la decisione finale su indicazione delle varie aziende del territorio.