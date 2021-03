Alta tecnologia, innovazione, farmaceutica, biomedicale e non solo. Il meeting di chiusura di semestre per il Capitolo BNI Maioliche di Faenza del 26 marzo ha visto partecipare 60 imprenditori di cui oltre 20 ospiti provenienti anche dagli USA, da Roma, Torino, Milano, Brescia, Como e da Pescara. Fra i presenti collegati anche Cristian Fracassi, inventore di un respiratore ad uso ospedaliero realizzato da maschere da sub con valvola modificata in 3D per i pazienti Covid. Questo oggetto, in Lombardia salvò oltre 150.000 persone nella prima ondata del coronavirus, quando vi era mancanza di tutto.

Ora nel Capitolo Maioliche, dopo aver avviato un importante progetto turistico sostenibile si sta sviluppando una rete di collaborazione fra aziende ad alto livello tecnologico che puntano su ricerca e su nuovi mercati.

Il capitolo faentino di BNI, nei primi tre mesi del 2021, ha già concluso affari per oltre 450.000 euro, scambiando quasi 900 referenze ed ospitando, alle riunioni online del venerdì mattina oltre 80 ospiti. L’obiettivo dei prossimi mesi, con il nuovo Comitato di Gestione che sarà presentato nei prossimi giorni, è superare la soglia dei 5.000.000 di euro di affari scambiati dalla nascita del Capitolo nel giugno del 2016.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook:

http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index https://www.com/bnimaiolichefaenza/