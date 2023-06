La ricchissima stagione dei Cerviaman entra nel vivo. Domani sera, giovedì 15 a partire dalle 19, l’associazione – nata nel 2019 dalla passione comune per il triathlon, e diventata ben presto anche un importante strumento di beneficenza per la comunità cervese – ha scelto il bagno Playa Caribe di Cervia per la serata intitolata “Scuola, sport &…”.ù

Una sorta di anteprima stagionale, costruita come un aperitivo-show, aperto a tutti, e condotto dalla popolare giornalista televisiva Sabrina Sgalaberna: nel quale l’associazione, con gli atleti presenti al completo, illustrerà il proprio calendario di eventi per l’estate 2023, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di due ospiti illustri come il campione italiano paralimpico di maratona Loris Cappanna e il noto maratoneta forlivese Lorenzo Lotti.

Ma il momento clou della serata sarà quello dedicato alle scuole primarie cittadine, alcune delle quali hanno partecipato al concorso indetto dai Cerviaman per disegnare la maglietta ufficiale 2023: la giuria Cerviaman ha scelto infatti la vincente, che verrà annunciata e presentata nel corso della serata. Peraltro, anche i disegni che non finiranno sulle magliette avranno vita propria: verranno infatti utilizzati per una pubblicazione (probabilmente un calendario fotografico) che sarà realizzata entro fine anno.