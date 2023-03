La Giunta ha prorogato il mandato degli 8 attuali Consigli di zona fino all’autunno del 2024. La decisione è stata presa in accordo con i Cdz, che hanno dato la loro disponibilità a continuare il lavoro, per poter portare a termine i progetti messi in campo in questi anni.

Gli attuali Cdz sono stati eletti nel marzo 2018. Il Regolamento dei Consigli di zona, approvato dal Consiglio Comunale nel 2017, all’Art. 12 “I ruoli”, recita che “Il Consiglio ha validità di norma 5 anni”. L’Amministrazione comunale ha però valutato, in accordo con i Consigli di zona stessi, che per un più efficace compimento dei progetti in corso e per una corretta valorizzazione del lavoro svolto in questi anni è utile mantenere in carica gli attuali organismi, che hanno collaborato in questi anni con l’Amministrazione e seguito lo stato di avanzamento dei lavori. Pertanto entrambe le parti hanno concordato di prorogare il mandato almeno fino all’autunno 2024, ovvero dopo le elezioni Amministrative previste nella primavera del prossimo anno. Il percorso individuato per il rinnovo dei Consigli di zona è stato concertato con la Conferenza dei Capigruppo in data 14 febbraio 2023.

Il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore alla Partecipazione Cesare Zavatta: “In questi anni del nostro mandato i Consigli di zona hanno svolto con impegno, efficienza e capacità il loro ruolo di interfaccia del Comune nei confronti delle loro comunità, sia attraverso il supporto e la collaborazione ai progetti messi in campo dall’Amministrazione, sia come collettore delle segnalazioni e delle esigenze dei cittadini dei vari quartieri, sia con l’organizzazione di iniziative di socializzazione. L’emergenza sanitaria ha interrotto anche l’attività dei Cdz e molti progetti concordati o proposti da loro sono ancora in esecuzione: insieme a loro abbiamo deciso anche per questo di prorogare il loro mandato, affinché vedano realizzati i progetti in corso. A tutti loro va un sincero ringraziamento per la disponibilità dimostrata a continuare a collaborare con l’Amministrazione”.