Cervia anche nel 2023 ha riscosso importanti successi ed è stata fra i protagonisti dell’edizione Comuni Fioriti, che premia le istituzioni e le realtà che si distinguono per la tutela del verde pubblico e nella valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.

L’Associazione Asproflor ha consegnato i premi legati al circuito italiano dei Comuni Fioriti, nel corso del proprio meeting nazionale svoltosi a Bellegra (Roma).

La Commissione, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico italiano, ha conferito a 63 Comuni di tutta Italia il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2023, tra i quali anche Cervia.

Tra i riconoscimenti speciali – sotto forma di fiori, piante, kit innovativi e consulenza da parte di esperti, spicca laTarga speciale “Riccardo Todoli” assegnata ad Annalisa ed Amelia Savi di Soverzene (BL). Il riconoscimento in suo onore è stato pensato da Asproflor per premiare che si è distinto nella cura e nella promozione del verde.

Successivamente, l’Associazione dei florovivaisti ha dichiarato che proporrà la propria consulenza tecnica per la messa a dimora di fioriture di colore giallo ai Comuni italiani che, tra fine giugno e inizio luglio del prossimo anno, saranno interessati dal passaggio di tre tappe del Tour de France 2024 Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino, oltre alla quarta tappa con partenza da Pinerolo (Torino).

Patrizia Petrucci Delegata al Verde del Comune di Cervia: “Anche quest’anno Cervia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito 2023”. Un’ulteriore conferma per la nostra città, che da tempo si distingue nel panorama italiano per la vocazione ambientale e per l’evento “Cervia Città Giardino” la grande mostra d’arte floreale a cielo aperto, punto di riferimento per architetti ed tecnici del verde di tutta Europa. Un ringraziamento particolare ad Asproflor per l’organizzazione del premio Comuni Fioriti, per l’impegno a fianco delle amministrazioni nella tutela del verde, e per essere sempre presente alla manifestazione Cervia Città Giardino insieme a Communities in Bloom”.