Prosegue con qualche intoppo il campionato della Mernap Faenza. Sabato pomeriggio nel penultimo turno del girone d’andata del campionato di serie C1 i manfredi hanno impattato 2-2 tra le mura amiche del Palacattani contro la X Martiri Ferrara.

Una gara in salita per i rossoneri che dal fischio d’inizio hanno mantenuto il pallino del gioco provando a costruire occasioni senza tuttavia riuscire a concretizzarle. Certamente più cinici si sono dimostrati gli avversari ferraresi, i quali prima dell’intervallo sono riusciti a sbloccare la partita con Nicola Claudio Allegretti, chiudendo così in vantaggio 1-0 la prima frazione.

Decisamente migliore la prova della Mernap nel secondo parziale. La squadra faentina infatti ha pareggiato i conti al 5’ con Akram El Oirraq (in foto), ed ha sfiorato più volte il vantaggio. Nonostante la buona prova, i tentativi non sono andati a segno, e la X Martiri ha provato svariate volte a colpire in ripartenza con l’intento di chiudere la gara.

Proprio attraverso un velenosissimo contropiede gli ospiti sono passati nuovamente in vantaggio al 13’, firmato dal giovane Jacopo Dolcetti con un tiro potente e preciso a tu per tu con l’estremo difensore faentino. I padroni di casa però, memori della sconfitta maturata una settimana prima contro il Villafontana, si sono riversati in attacco, trovando il pareggio a tre minuti dallo scadere con il provvidenziale gol siglato da Alessandro Grelle.

Sostanzialmente un risultato giusto per quanto visto in campo, e un punto d’oro per la Mernap Faenza grazie al quale la squadra rossonera ha mantenuto la vetta della classifica. I faentini però, complici le vittorie di Villafontana e Sassuolo sono stati raggiunti al primo posto della graduatoria. Sarà quindi l’ultimo turno del girone d’andata, in programma sabato prossimo, a decretare la formazione che si laureerà campione d’inverno. Nella prossima partita la Mernap sarà ospite dell’Equipo Futsal Crevalcore, terribile matricola del campionato.

Mernap Faenza 2-2 X Martiri Ferrara

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Rezki, Fucci, Sgubbi, Lebbaraa, El Oirraq, Matteuzzi, Magliocca, Grelle, Negri.

X Martiri Ferrara: Montanari, Pozzi, Forti, Cammarata, De Oliveira, Bonato Fernandes, Degregorio, Dolcetti, Russo, Allegretti, Minciotti, Nochimura.

Marcatori: Marcatori: 16’pt Allegretti (F), 5’ El Oirraq (M), 13’ st Dolcetti (F), 17’ st Grelle (M).

Ammoniti: Lebbaraa e Garbin (M), Minciotti, Russo e Forti (F).

Classifica: Mernap Faenza, Villafontana e Sassuolo 23 pt, X Martiri Ferrara 21, Crevalcore 18, Baraccaluga e Aposa 13, Parma e Forlì 9, Imolese 8, Rimini 7, Montale 4.