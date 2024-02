Grazie alla continua e proficua collaborazione tra il Comune di Cervia e l’Associazione Pubblici Giardini, che da anni partecipa alla manifestazione “Cervia Città Giardino”, la nostra città è presente alla fiera “Myplant&Garden”.

La rassegna, giunta all’VIII edizione, si svolge dal 21 al 23 febbraio nel polo fieristico di Rho (Milano) ed è una manifestazione dedicata al vivaismo, floricoltura, giardinaggio e architettura verde a cui partecipano i professionisti della filiera del verde, gli operatori dei vivai, delle serre, dei giardini, dei parchi.

Tre giornate durante le quali il mondo del verde ornamentale, dell’orticoltura e delle attrezzature per la coltivazione e manutenzione del verde, si incontrano e si confrontano presso i tanti stand ma anche negli spazi dedicati a convegni, conferenze e momenti didattici.

Una fiera dove viene approfondito l’importanza del verde per la qualità della vita, il clima, la salute e il benessere dentro e fuori gli ambienti domestici e urbani, rigenerazione delle città, innovazione, reperimento delle risorse e trend di consumo.

Presenti anche gli stand delle più importanti Associazioni del settore, che hanno esposto il loro materiale divulgativo e promosso le proprie iniziative. Tra questi, quello dell’Associazione Pubblici Giardini, in cui era simbolicamente presente anche il Comune di Cervia.

Roberto Diolaiti, Presidente dell’Associazione Pubblici Giardini: ”La presenza dell’Associazione a MyPlant&Garden, tra le altre cose, è stata l’occasione per promuovere un connubio che si protrae da molti anni, ovvero quello tra Pubblici Giardini e il Comune di Cervia. Nell’ambito della importantissima manifestazione Cervia Città Giardino la nostra Associazione ha infatti voluto essere presente da tempo, allestendo una aiuola nella Rotonda della Pace, proprio sul lungomare G. D’Annunzio. A cui, negli ultimi anni, si è aggiunto un altro spazio allestito presso la rotonda 1° maggio di Milano Marittima, curato dall’Unione della Romagna Faentina e dalla delegazione dell’Emilia-Romagna dell’Associazione stessa. E, ai numerosi visitatori che si sono fermati allo stand dell’Associazione, sono state fornite informazioni anche su “Cervia Città Giardino”, sicuramente una delle più note manifestazioni floreali del nostro paese. È stata l’occasione, come avvenuto negli ultimi anni, per distribuire anche materiale informativo in grado di incuriosire chi ancora non conosce le suggestioni della rassegna cervese e per invogliare le persone a visitate gli stupendi giardini allestiti da tante città del mondo”.