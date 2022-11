Nel Padiglione B del Centro fieristico di via Risorgimento, così da poter disporre di adeguato distanziamento sociale, sabato si è rinnovato l’appuntamento con le nozze d’oro, di diamante e di ferro per le coppie che quest’anno festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale faentina per sottolineare il valore della famiglia e del matrimonio.

Come sempre grandi protagonisti sono state le coppie di faentini che hanno aderito all’iniziativa. Dopo la registrazione delle coppie intervenute e i saluti del primo cittadino, Massimo Isola, la cerimonia è stata caratterizzata dalla foto ricordo con i tanti intervenuti. Dalle 16, animazione e musica a cura della ‘Metallurgica Viganò’ e del ‘Melodic Duo’, con i quali sono stati ripercorsi gli anni 1972, 1962 e 1952 per omaggiare chi quest’anno festeggiava i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Nel corso del pomeriggio spazio ai ricordi di alcuni convenuti che hanno raccontato aneddoti legati al loro ‘giorno più bello’.

Come ogni anno l’amministrazione manfreda fa sapere quanto chi fosse stato impossibilitato a partecipare all’iniziativa di sabato, potrà comunque ritirare nei giorni successivi la pergamena consegnata direttamente alla Segreteria del Sindaco del Comune di Faenza, negli orari di ufficio.