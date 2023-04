Per agevolare e sostenere le esigenze delle famiglie, il servizio Nidi e Scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna ha anticipato, rispetto all’anno scorso, l’apertura delle iscrizioni ai Centri ricreativi estivi comunali Cren e Crem. Le iscrizioni saranno aperte da oggi, venerdì 21 aprile, a venerdì 5 maggio.

Le domande dovranno essere presentate in modalità on-line autenticandosi con identità digitale. A questo link si trovano i bandi e il collegamento per la presentazione delle domande: https://bit.ly/iscrizioni-cren-crem-ra

Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori dei bambini che stanno già frequentando nidi comunali e convenzionati e/o scuole dell’infanzia comunali e statali, purchè impegnati in attività lavorativa nel periodo richiesto per il Centro estivo.

Per i bambini che stanno già frequentando nidi e/o scuole private/paritarie Fism, è possibile presentare la domanda di iscrizione, solo se tali nidi/scuole non sono attivi nel periodo richiesto per il Centro estivo comunale.

Il servizio ha anticipato anche la pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi, con relativa fascia e punteggio e turni/sedi di assegnazione, che sarà disponibile sul sito internet dal 31 maggio al 9 giugno

Per consentire di dare risposte più tempestive alle famiglie, sono stati rivisti i tempi di rinuncia ai turni assegnati, nel caso in cui la famiglia non necessiti più del servizio richiesto: la rinuncia deve pervenire 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno.

Nell’ordinamento della graduatoria, rispetto all’anno precedente, è stato introdotto il parametro Isee che andrà dichiarato in domanda, in analogia a quanto avviene per le iscrizioni ai nidi comunali.

Il numero dei turni previsti per l’estate 2023 è il medesimo dell’estate 2022, ossia 820 turni per il Cren e 850 per il Crem. Si conferma il numero di 7 sedi Crem, mentre le sedi Cren sono state potenziate da 7 a 8.

Si invitano le famiglie a presentare la domanda di iscrizione nei termini previsti dal bando, per non incorrere in iscrizioni tardive che sarebbero prese in considerazione solo in presenza di posti/turni disponibili e in caso di esaurimento delle richieste pervenute a termine.

Per informazioni o chiarimenti sulla compilazione della domanda e sull’utilizzo della procedura on-line, dal 21 aprile al 5 maggio sarà attivo un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482394 – 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e all’indirizzo e-mail ufficioiscrizioni@comune.ra.it

Inoltre l’Amministrazione comunale, al fine di sostenere le famiglie, intende favorire il percorso di apertura dei servizi/spazi e contesti ludico ricreativi per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni, nella consapevolezza del valore che questi hanno, non solo come misure volte alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro per le famiglie, ma soprattutto come occasioni per ribadire i diritti dei bambini e dei ragazzi a sperimentare contesti ludico/ricreativi sicuri e pensati in relazione ai loro bisogni e alla necessità di vivere esperienze di comunicazione, gioco, movimento e di socialità. Anche quest’anno, pertanto, l’Amministrazione comunale realizzerà le seguenti azioni di supporto: l’attivazione del portale “Oasi 31” accessibile dal sito www.oasi31.it, rivolto alle famiglie quale strumento utile per condividere azioni, sperimentazioni e informazioni circa i servizi ed i contesti ludico-ricreativi estivi attivati sul territorio, rivolti a bambini e ragazzi da 3 a 17 anni; la messa a disposizione di spazi comunali (scuole, parchi, etc.) in concessione in uso gratuito. In particolare saranno disponibili, dal 3 luglio al 26 agosto, le seguenti sedi, per i Cre 3-6, dove l’Amministrazione comunale auspica che i gestori privati propongano, nell’ambito dell’avviso Oasi 31, la realizzazione di servizi estivi dedicati ai più piccoli, nell’ottica del rafforzamento dell’offerta nel territorio cittadino:

1) scuola infanzia Garibaldi – Viale Santi Baldini, 2 Ravenna

2) scuola infanzia Dario Missiroli – Via Piangipane, 101 Piangipane Ravenna

3) scuola infanzia Pettirosso – Via Combattenti Alleati Porto Fuori Ravenna

4) scuola infanzia L’Airone – Via Romea Sud, 508 Fosso Ghiaia Ravenna

Per il periodo dal 01 al 26 agosto 2023:

1) scuola infanzia Il Veliero – Via Lagosanto, 15 Porto Corsini Ravenna

È in corso di realizzazione una ricognizione presso tutti i gestori dei servizi educativi privati, autorizzati al funzionamento, per acquisire l’informazione circa i servizi che accolgono bambini da 0-3 anni che saranno attivi nel periodo estivo al fine di darne tempestiva informazione alle famiglie attraverso il sito istituzione del Comune di Ravenna.