Lunedì 6 marzo 2023, dalle ore 9:30 alle ore 11:00 circa, in occasione della “Giornata dei Giusti” (istituita con la Legge n. 212 del 20/12/2017), le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenzo Randi” incontreranno Franco Perlasca, che porterà la propria testimonianza sul padre Giorgio, il quale, durante il secondo conflitto mondiale, fingendosi console spagnolo, riuscì a salvare la vita a migliaia di ebrei e per questo fu poi riconosciuto come “Giusto fra le Nazioni”.

Durante l’incontro sarà proiettato anche il breve documentario “La storia maestra di vita: l’esempio di Giorgio Perlasca”, a cura di Piero Angela.

L’evento, al quale parteciperanno il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa e, a nome dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore all’Istruzione, Fabio Sbaraglia, è stato reso possibile grazie al Presidente della Sezione di Ravenna dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, cav. Pasquale Iacovella.

L’iniziativa è rivolta agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Randi” e rientra nell’ambito delle attività di “Educazione al rispetto di sé e degli altri”, promosse dalla scuola e coordinate dalla prof.ssa Maria Motta, in connessione con l’insegnamento dell’Educazione Civica, ma, per ragioni di spazio, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per Geometri “C. Morigia”, in via Marconi, 6, di fronte alla scuola secondaria di primo grado “V. Randi”, gentilmente messa a disposizione dal Dirigente Scolastico di tale Istituto.