Celebrati a Conselice i funerali di Gianfranco Baldazzi, segretario provinciale del Prc

Si sono svolti sabato pomeriggio i funerali di Gianfranco Baldazzi, segretario provinciale del Prc, spentosi nei giorni scorsi a 75 anni dopo una lunga malattia. Nativo di Villa Massargia, in provincia di Cagliari, Baldazzi si iscrisse fin da giovane al Partito Comunista. Figura di riferimento in Cgil, dove assunse la direzione provinciale, e nell’Anpi, Baldazzi fu eletto segretario provinciale del nuovo Partito della Rifondazione Comunista nel 2011 e riconfermato nel 2015.

“Il suo impegno non si è fermato neanche di fronte alla malattia ma è continuato fino all’ultimo giorno spronando i compagni di Ravenna, all’impegno per la difesa della Costituzione e contro i rigurgiti di totalitarismo nella nuova versione del sovranismo nostrano e internazionale” hanno raccontato i compagni di partito in questi giorni.

I funerali di Baldazzi si sono tenuti sabato mattina, alle 10, a Conselice. La salma dalla camera mortuaria è stata trasportata alla sede del circolo del Prc dove si è tenuta la cerimonia.

Video di: Luigi Iorio