Giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:00, in piazza Luigi Sasdelli a Casola Valsenio, il Corpo Bandistico “Giuseppe Venturi” di Casola Valsenio, diretto dal M° Giacomo Ricciardelli, terrà il 35° Concerto di Primavera che, come da tradizione, sarà anche l’occasione per ricordare, celebrare il 76° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.