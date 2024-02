Domenica 11 febbraio, a Granarolo Faentino, è in programma il Carnevale dei ragazzi. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza sono state adottate alcune modifiche alla viabilità.

Il giorno 11 febbraio, dalle ore 8 alle 20, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito nel tratto di via Pasolini compreso tra via Zanzi e via Maddalena Venturi. Dalle ore 12 alle 20, divieto di sosta con rimozione forzata in via Maddalena Venturi (tra via Pasolini e via Garibaldi); in via Garibaldi (tra via Maddalena Venturi e via Risorgimento); in via Risorgimento (tra via Garibaldi e via Pasolini) e in piazza Manfredi. Dalle ore 13.30 alle 18.30 divieto di transito in via Maddalena Venturi (tra via Pasolini e via Garibaldi); in via Garibaldi (tra via Maddalena Venturi e via Zanzi), eccetto residenti e frontisti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento e l’intersezione con via Zanzi; divieto di transito anche in via Risorgimento (tra via Garibaldi e via Pasolini) e in piazza Manfredi.

Sono esenti dai divieti i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli al servizio della manifestazione.

Per effettive situazioni di necessità e urgenza i veicoli al servizio di residenti o frontisti potranno accedere o allontanarsi dalle proprietà situate all’interno dell’area dell’evento secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.