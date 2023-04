Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna.

Ad attenderlo presso la Caserma “Giovanni Frignani” il Comandante Provinciale, Col. Marco De Donno, gli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione, dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, oltre ai Comandanti del Gruppo CC Forestale e della Biodiversità di Punta Marina e le delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Rappresentanza Militare.

L’alto Ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro svolto quotidianamente, tratteggiando i valori militari, l’onestà e la generosità che contraddistinguono ogni Carabiniere, custode di una tradizione tramandata da oltre due secoli di storia e l’importanza della prossimità alla popolazione che da sempre apprezza la dedizione, l’umanità e gli alti valori morali con cui l’Istituzione si presenta quotidianamente in ogni dove.

Nel corso della stessa mattinata, l’alto Ufficiale ha incontrato le massime Autorità della Provincia, tra cui il Dott. Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna, il Dott. Michele Leoni, Presidente del Tribunale di Ravenna, il Dott. Daniele Barberini, Procuratore Capo della Repubblica di Ravenna e Michele de Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna.

Al termine, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima dove ha incontrato il Cap. Michele Dileo i militari effettivi al Comando con i quali ha avuto modo di intrattenersi, recependo le peculiarità e le esigenze provenienti dal territorio.