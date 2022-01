“Abbiamo appeso dagli organi di stampa che purtroppo la maggioranza nel consiglio comunale Lughese ha respinto la mozione per la sola valutazione di una possibile applicazione di sistemi di purificazione e condizionamento dell’aria in ambienti scolastici, proposta dal consigliere del gruppo misto Solaroli ed appoggiata da tutta l’opposizione .

Non vogliamo pensare che il sindaco voglia impedire tale importante valutazione solo ed esclusivamente per ragioni ideologiche, quindi visti i vari ed autorevoli studi che dimostrano la validità dei sistemi di purificazione e condizionamento dell’aria, in particolare per la prevenzione in merito alla diffusione virale, ho pensato che tale diniego sia stato motivato da ragioni economiche.

A questo punto ho fatto una riflessione sul piano triennale degli investimenti del comune di Lugo per capire quali altre strategie volesse adottare il sindaco e la giunta del comune di Lugo, la mia attenzione si è focalizzata sulle spese relative al teatro Rossini, rilevando che ;

la ristrutturazione del teatro è costata 2.150.000, 00 euro

il nuovo direttore, il sempre presente Dott. Barberini, costa 70.000,00 all’anno

il festival della musica barocca è costato ai cittadini la bellezza di 1.400.000,00 con un incasso di circa 95.000,00 euro, una perdita di 1,3 milioni di euro!!!

a partire dalla prossima primavera è previsto un investimento in programmazione ed organizzazione di eventi di :

2022 – 500.000,00 euro

2023 – 850.000,00 euro

2024 – 700.000,00 euro.

Con la concreta prospettiva di sperperare soldi dei cittadini Lughesi .

Questo è solo un piccolo spunto su un tema specifico ma potremmo andare avanti per ore anche su altri capitoli, voglio precisare che non abbiamo niente in contrario agli eventi culturali, al teatro o più in generale alla cultura, anzi crediamo sia un tema fondamentale per la vitalità della nostra città e che concorra ad elevare la qualità della vita dei cittadini.

Certo è che vedere tanto “sfarzo” da un lato e dall’altro tanto disinteresse, anche solo per una semplice valutazione per un’opportunità di prevenzione e sicurezza negli ambienti scolastici o più in generale in ambienti Pubblici ci fa pensare che qualcuno non abbia ben compreso né la valenza né il reale costo che sarebbe sicuramente di gran lunga inferiore agli investimenti citati per il teatro.

Tutto ciò premesso invito il sindaco e la giunta a riconsiderare tale opportunità nell’interesse degli studenti degli insegnanti e delle famiglie. “