“La mattina di venerdì 16. Giugno abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del Viceministro all’istruzione On. Paola Frassineti presso il nostro liceo G.Ricci Curbastro a Lugo.

E stata un’occasione di confronto con la dirigenza scolastica e con gli studenti, ansiosi di avere notizie sui prossimi esami di maturità. E di fare il punto sul post alluvione

Io in qualità di coordinatore FDI di Lugo e bassa Romagna ho ritenuto di essere presente al fine di, per un certo qual modo fare gli onori di casa, ma anche per capire alcuni aspetti dei progetti futuri, in particolare abbiamo parlato della prossima partenza del progetto LICEO DEL MADE IN ITALY che rappresenterà opportunità per i ragazzi e per le imprese che rivestiranno un ruolo fondamentale in questo progetto.

A questo proposito ho espresso la nostra volontà di mettere questo ambizioso progetto nel prossimo programma amministrativo, in vista della tornata elettorale 2024, con l’obbiettivo di fare tutto il necessario per portare questa nuova iniziativa didattica sul nostro territorio ricco di imprese e di idee apprezzate in tutto il mondo.

Fatta questa premessa devo dire che i ragazzi e la dirigenza scolastica ha accolto la nostra delegazione con calore e cortesia, il Preside Frassineti (omonimo del viceministro) è stato impeccabile in questo.

Purtroppo, si e fatta notare l’assenza del Sindaco Ranalli e/o dell’assessore competente, noi Romagnoli siamo famosi ovunque per l’ accoglienza, la cortesia e l’empatia verso gli ospiti, vorrei sottolineare che il Viceministro è venuto per capire come potesse essere utile alla nostra comunità, in particolare per i nostri giovani studenti che stanno superando l’ennesima difficoltà.

Il primo cittadino diserta questo appuntamento senza neanche mandare un assessore o semplice un messaggio di saluto.

Questa la ritengo una sciatteria istituzionale, una palese mancanza di rispetto non tanto verso il Viceministro Frassineti ma verso i cittadini Lughesi che non meritano di essere rappresentati in questo modo.

Durante la visita dell’istituto si evidenziavano alcuni scorci di veduta sul parco del tondo dove si ergevano erbacce alte quasi un metro, sono sincero, mi sono sentito a disagio, siamo sotto il periodo di esame, c’è un via vai di genitori e di persone, viene in visita ufficiale per noi il Viceministro per esprimere la vicinanza delle istituzioni e del Governo e l’amministrazione oltre la sua assenza fa trovare incuria e sciatteria di questo genere .

Spero che il primo cittadino possa fare un’attenta riflessione in proposito. penso che i cittadini del nostro territorio, qualunque sia il proprio pensiero ed orientamento politico abbiano il diritto di essere rappresentati degnamente fino all’ultimo giorno di mandato. Dal primo cittadino e dalla giunta nominata.”

Rudi Capucci

Coordinatore Fratelli d’Italia di LUGO e Bassa Romagna