Canale Destra Reno: migliora la situazione, ma acqua ancora nera a Casal Borsetti

Acque ancora nere a Casalborsetti lungo il Canale Destra Reno. Evidente la differente colorazione con il mare circostante e alla foce del corso d’acqua. Nella giornata di lunedì sono stati eseguiti nuovi campionamenti. Il risultato delle analisi si avrà nei prossimi giorni. Nel frattempo permane il divieto di balneazione fra la foce del canale e via delle Gardenie, a nord. Tuttavia lunedì mattina, forse complice anche la giornata lavorativa e il vento, la spiaggia non ha accolto un grande afflusso di turisti. Una situazione snervante, come l’hanno definita i titolari di alcune attività vicino al Destra Reno.