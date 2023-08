Verso le ore 15 di oggi un camion cisterna che stava trasportando alcool metilico si è ribaltato in prossimità della rotonda degli Spedizionieri, in via Romea.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo e il mezzo si è rovesciato sul campo a lato della strada. Il 118 è intervenuto sul posto ed ha trasportato il guidatore all’ospedale Bufalini di Cesena in grave condizioni.

Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco vista l’elevata infiammabilità dell’alcool e il conseguente rischio di un incendio.

Gli agenti della Polizia Locale hanno svolto i rilievi di legge ed ora stanno gestendo il flusso del traffico nella zona industriale adiacente.