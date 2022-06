Celebrazioni Festa della Repubblica consegna Onorificenze in piazza del Popolo

Consegnati oggi alle 10.00 in PIazza del Popolo dal Prefetto De Rosa 4 diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Cavalieri Stefano Cesaretti, Sottufficiale dei Carabinieri in congedo, Caterina Durante, Commissario in quiescenza della Polizia di Stato, Franco Sassi, CEO della Technologica srl con sede a Predappio; Grand’Ufficiale Prefetto a riposo Maria Guia Federico che ha chiuso la carriera il 31 gennaio 2021 come Prefetto di Campobasso.

6 diplomi di Stelle al Merito ai seguenti Maestri del Lavoro: Andrea Belpassi, Alessandro Bentivoglio, Paolo Ragazzini, Piermauro Conti, Orietta Lama e Bruno Zama.

Alla figlia di Maturgo Pellegrini, Alda, la Medaglia d’Onore alla memoria del padre, deportato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

Consegnata al Sovrintendente Antonio De Rosa e ai due direttori artistici del Ravenna Festival – Franco Masotti e Angelo Nicastro – la targa che il Presidente della Repubblica ha concesso in occasione della XXXIII edizione del Ravenna Festival.

Infine, il Prefetto De Rosa ha consegnato una propria targa in segno di riconoscenza e gratitudine al pescatore lughese Devis Ghetti che il 28 maggio u.s. ha salvato dalle acque del canale Candiano un giovane precipitato con la propria auto.