Ancora un successo per l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che vince 4-2 a Cesenatico con il Bakia, grazie ai gol di Cavolini e Zani, oltre a un autogol. La squadra biancoazzurra guida sempre il torneo accanto al Misano indietro però per il confronto diretto. Insegue il Medicina a un punto poi il Sanpaimola.

Si rammarica per il pareggio la Virtus Faenza di Alessandro Tosti che impatta in trasferta 2-2 con la Portuense Etrusca. Per i faentini a segno Righini e Pietro Suma. Ottima prestazione della squadra che meritava la posta intera, sfuggita per sfortuna.

Sabato 3 febbraio (ore 15) impegni casalinghi per entrambe: il Faenza affronterà al “Bruno Neri” il Futball Cava Ronco, mentre la Virtus sarà allo Juri Samorini contro il Classe, in un match fondamentale.

La squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori, viene sconfitta in casa 3-5 dal forte Juventus Club Parma. I gol manfredi di Placci, Cavessi e Francesconi.

Doppio successo in trasferta in terra ferrarese per l’ Under 16 di Alberto Fiorentini che supera 2-1 il Sant’Agostino nel recupero con gol di Tronconi e Di Mauro e poi batte pure 3-0 la Portuense Etrusca con gol di Asgarov, Nenni e Lombini.

Stop invece per la formazione Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara che è stata superata 2-1 dal Lugo 1982 sul campo in erba sintetica. Unico gol biancoverde di Frega.

La squadra Under 15 (Giovanissimi 2009) regionaledella Virtus di Graziano Fantoni ha vinto nettamente 5-0 con il Bakia Cesenatico, grazie alla doppietta di Fochi e ai gol di Ricci, Ravaglia e Bollacco.

L’Under 14 (Giovanissimi 2010) laVirtus di Riccardo Pazzi supera 7-0 il Mezzano nella

finale e si aggiudica la Coppa Inverno: doppietta di Bartoli, poi gol di Boschi, Shehu, Savron, Zanfini, Buonanato.

I pari età del Faenza di Fabrizio Ciottoli hanno vinto in amichevole 3-0 con il Massa Lombarda- Reti di Haddou, Fregnani e Cataldi.

La formazione Esordienti 2011 del Faenza di Angelo Marchetti perde l’amichevole con il Progresso, poi vince con il Fossolo Bologna.

Gli Esordienti 2011 della Virtus di Mattia Ravara e Matteo Foschini hanno superato Dozzese e Mezzano.