Per l’Istrice Ravenna due ori, un argento e un bronzo; per la Carchidio Strocchi Faenza un bronzo. Questo il pingue bottino ottenuto dagli atleti delle due società nella prima gara dell’anno, valida anche come prima gara di qualifica del Campionato Regionale 2022-2023.

Sulle pareti boulder del Vertical Forlì ha fatto il suo ritorno in gara, nella categoria U16F, la giallorossa Nicole Francesconi, ferma da più di un anno per un lungo infortunio. Nicole, che già nel 2021 prima dello stop forzato aveva vinto il campionato italiano di combinata, non si è accontentata di fare la comparsa ed ha trionfato in una gara spettacolare mettendosi alle spalle, in finale, la promettente forlivese Dafne Cimatti e l’altra stellina giallorossa Sara Strocchi che ha comunque conquistato la medaglia di bronzo.

Dominio giallorosso anche nella categoria U18F nella quale vince, ribaltando in finale la graduatoria preliminare delle qualifiche, la neo-azzurra Sara Arcozzi davanti alla compagna di squadra e di allenamento Caterina Pazzaglia. Nella stessa categoria piazzamenti per altre due giallorosse: settimo posto per Michela Guerra e dodicesimo posto per Sara Alsini.

La medaglia faentina arriva invece da una vecchia conoscenza del panorama climbing italiano. Nella categoria U20F la plurititolata Sofia Marsigli, seconda dopo la fase di qualifica, deve cedere una posizione durante gli scontri finali ottenendo comunque un ottimo terzo posto e la relativa medaglia di bronzo. Nella stessa categoria sfiora il podio, chiudendo al quarto posto, la giallorossa Giulia Asirelli.

Altri piazzamenti da ricordare sono: per la categoria U16F, Eva Mengoli sesta, Ginevra Castellari undicesima, Allegra Luccaroni tredicesima, Gaia Randi diciannovesima; per la categoria U18M Giorgio Chiari decimo, Riccardo Sangiovanni tredicesimo, Michele Berni quattordicesimo e Mirco Morganti sedicesimo; nella categoria U20M, infine, Francesco Pizzo settimo.