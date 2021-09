Dove ti porta il cuore? Al Benelli!

Dopo anni di passioni frenate e di stadi vuoti e silenziosi è arrivato il tempo di tornare a respirare l’atmosfera dello stadio Benelli, di incitare i leoni giallorossi e vivere insieme le emozioni del calcio.

Partirà martedì la campagna abbonamenti del Ravenna FC, una campagna “a tiratura limitata” per garantire agli abbonati che, alla luce dell’attuale normativa, anche in caso di peggioramento della situazione pandemica potranno avere garantito il proprio posto al fianco della squadra.

La campagna abbonamenti si aprirà martedì 21 presso la segreteria dello stadio Benelli, dove i tifosi si potranno recare per sottoscrivere le tessere da martedì a venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 10 alle 14.

Particolarmente vantaggiose le tariffe che garantiscono a chi sottoscriverà una scontistica superiore al 40% rispetto al prezzo complessivo delle singole partite. Una scelta che vuole riavvicinare il pubblico allo stadio e favorire il più possibile i tifosi giallorossi.

Tutti gli abbonamenti comprenderanno 17 partite su 19, saranno escluse due giornate giallorosse: Ravenna FC – Forlì e Ravenna FC – Rimini, rispettivamente 21 novembre e 3 aprile.

La società, comunque, per venire incontro ai tifosi che non riuscissero ad attivarsi in prevendita garantirà l’apertura di un punto vendita in curva Mero ed uno in Tribuna prima delle gare casalinghe.

Come da consuetudine saranno previste tariffe ridotte sia per gli abbonamenti che nei biglietti in prevendita per le donne e gli over 65.

Per popolare gli spalti dell’entusiasmo dei più giovani, inoltre, per gli under 14 è previsto un abbonamento al prezzo simbolico di 5 euro disponibile in abbinamento all’abbonamento di un adulto.

Ritorna il campionato, riparte la passione: si ripopola il Benelli!

TARIFFE ABBONAMENTI S.S. 21-22

SETTORE INTERO RIDOTTO Curva Vittorio Mero 80,00€ 60,00€ Parterre 120,00€ 100,00€ Tribuna Laterale Coperta 150,00€ 130,00€ Tribuna Daniele Corvetta 250,00€ 230,00€

RIDOTTI: donne, over65, accompagnatore disabile con carta bianca

DISABILI (oltre 75% o tessera bianca): omaggio

Under 14 : 5,00€ in abbinamento ad un abbonamento adulto

NUMERO MASSIMO DI ABBONAMENTI VENDIBILI 600 (su capienza complessiva settori locali in zona bianca n. 2176), garantiscono l’accesso sia in zona bianca che gialla in base alle attuali normative.

TARIFFE BIGLIETTI S.S. 21-22

SETTORE INTERO PREVENDITA RIDOTTO PREVENDITA INTERO GIORNO GARA (no ridotti) Curva Vittorio Mero 8,00€ 6,00€ 10,00€ Parterre 12,00€ 10,00€ 15,00€ Tribuna Laterale Coperta 15,00€ 13,00€ 18,00€ Tribuna Daniele Corvetta 25,00€ 23,00€ 30,00€

BIGLIETTO UNDER 14: 1,00€ in prevendita o botteghini

BIGLIETTO UNIVERSITARI: 5,00€ solo in curva o parterre