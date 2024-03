Un Ravenna determinato domina la gara contro l’Aglianese e torna a conquistare 3 punti davanti ai propri tifosi che, nonostante una pioggia battente, hanno spronato i calciatori per tutti i 90 minuti.

Gadda scompiglia le carte per andare incontro all’assenza di Nappello e sfodera un tridente di peso composto da Diallo Sabbatani e Tirelli, in mediana conferma per Alluci con i rientri di Magnanini e Agnelli a completamento del pacchetto arretrato insieme all’intoccabile Esposito.

Giallorossi che partono subito forte e, dopo un paio di cross che non trovano la giusta deviazione, costruiscono al 14’ una bella occasione con palla che arriva sul secondo palo a Mancini il quale conclude trovando la deviazione di Maloku. Giallorossi pericolosi nuovamente al 24’, sulla lunga rimessa di Agnelli, Diallo sponda per Sabbatani che si coordina in una bella girata che chiama Valentini al miracolo per negare il vantaggio giallorosso. E’ di nuovo Sabbatani al 31’ a spaventare gli ospiti avventandosi su un pallone vagante in area e concludendo a botta sicura, si immola Fiaschi ad evitare guai per i suoi. Sul finale del primo tempo si fa vedere l’Aglianese che mette pressione al Ravenna con tre pericolosi corner consecutivi sui quali però fa buona guardia la retroguardia giallorossa. Si scende negli spogliatoi a reti inviolate. Ravenna che alla ripresa spinge fin da subito ed al 2’ costruisce una ghiotta occasione, gran lavoro di Sabbatani che protegge il pallone e serve un traversone che attraversa tutta l’area piccola, non trovando per pochi centimetri la deviazione di Diallo. Al 16’ contropiede da manuale del Ravenna con Diallo che viene steso dal già ammonito Iacoponi. Il mancato giallo, non sarà l’unico per il centrale nero verde, innervosisce i giallorossi e dopo un paio di minuti il direttore di gara, su segnalazione del guardalinee estrae un inaspettato rosso per Rossi che abbandona la panchina. Il Ravenna però non si disunisce e torna a spingere sfiorando la rete con la punizione di Alluci allungata in corner da Valentini e con il susseguente colpo di testa di Esposito al 63’ che sibila a fil di palo. E’ il preambolo del vantaggio che arriva al 66’ con il sigillo numero 11 di Tirelli. Palla recuperata da un ottimo Alluci che serve in profondità Diallo, la punta scatta con una potente progressione e serve a rimorchio Tirelli che all’altezza del rigore non sbaglia. L’Aglianese prova a trovare il pareggio con il colpo di testa di Vanni ma è troppo poco per impensierire la migliore difesa del campionato. Anzi è il Ravenna a costruire altre due palle gol con Sabbatani e Alluci. Nel finale forcing degli ospiti alla ricerca del jolly ma Ravenna attento, anche se con qualche affanno di troppo, a non subire l’ennesima beffa. Giallorossi che con questa fondamentale vittoria si riportano in testa alla classifica in solitaria e si preparano allo scontro diretto a Carpi di domenica. I biancorossi che sognano il sorpasso, il Ravenna che si presenterà senza Tirelli (in diffida ed ammonito) e Rossi, vuole dare continuità a questo glorioso cammino.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – AGLIANESE 1-0

MARCATORI: 66’ Tirelli

RAVENNA FC: Cordaro, Marino, Tirelli (72’ Campagna), Sabbatani (92’ Sare), Rrapaj, Magnanini, Diallo, Mancini, Esposito, Agnelli, Alluci. A disposizione: Rossi, Liso, Gobbo, Boccardi, Calandrini, Pavesi, Varriale. Allenatore: Massimo Gadda

AGLIANESE: Valentini, Iacoponi, Fiaschi (81’ Sow), Remedi (75’ Silvestro), Mascari (48’ Vanni), Della Pietra, Marino, Grilli (78’ Poli), Maloku, D’Ancona, Viscomi. A disposizione: Moretti, Fontana, Pupeschi, Perugi, Zumpano. Allenatore: Francesco Baiano

Ammoniti: Fiaschi, Iacoponi, Tirelli, Gadda

Espulso: Rossi dalla panchina al 62’

Recupero: 2’ e 4’