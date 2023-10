Soffre, vince e torna in testa al campionato, seppur in coabitazione, il Faenza che vince 3-1 con il mai domo Torconca Cattolica.

La squadra di casa, in tenuta amaranto con la terza maglia per doveri di ospitalità condividendo i colori, subito è pericolosa con Pezzi che intercetta una botta dalla distanza di Gimelli, ma tira sopra la traversa. Gli ospiti giocano a viso aperto e replicano con l’esperto cubano Apezteguiahijlos che per due volte cerca la rete, ma prima non è preciso, poi trova Fabbri pronto a deviare la saetta da distanza ravvicinata. Al 27’ il Torconca va ancora più vicino al gol con il sammarinese Zannoni che sfruttando il recupero palla e l’assist di Borioni, colpisce in diagonale, ma la sfera batte sul montante ed esce. La formazione ospite di mister Ricchiuti centra un altro palo con Kaiser rude e abile a sottrarre la palla in pressing a Gimelli e sparare a rete.

Nel secondo tempo il Faenza, stimolato da mister Vezzoli nell’intervallo, entra in campo con piglio deciso. Benini defilato cerca il gol, ma senza successo. Cosa che accade di lì a poco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il portiere Barbanti fa suo il pallone, ma se lo lascia sfuggire e nella mischia l’attaccante manfredo Lucarelli è strattonato alle spalle da Izzo e termina a terra. E’ calcio di rigore che Prati realizza con sicurezza. 1-0

Il Torconca però non cede, anzi si butta in avanti alla ricerca del pari. Lo sfiora con Renzi che dalla distanza esplode un bolide che trova Fabbri alla millimetrica deviazione in angolo. Poco passa e il guizzante Gaudenzi viene atterrato poco oltre la trequarti. Si incarica del tiro Ferraro che manda il pallone all’incrocio dei pali dove Fabbri non può nulla. Una vera prodezza che vale il pareggio 1-1.

Il Faenza si butta in avanti con orgoglio. Segna, anzi è Kaiser a fare autogol cercando di allontanare sulla linea il pallone spedito da Gimelli verso la porta, ma l’arbitro, su segnalazione dell’assistente, annulla per spinta sul portiere di Pezzi.

Il gol vero arriva però poco dopo quando sugli sviluppi di un corner, Gjordumi raccoglie la palla e la serve a capitan Gabrielli che da due passi gira in rete 2-1.

Mentre il Torconca cerca di riprendere il risultato, si aprono spazi enormi per le ripartenze del Faenza. Ci prova Bagnolini che conclude a rete debolmente e si infortuna. L’azione perfetta è in pieno recupero quando Pezzi scodella al centro un pallone perfetto che Gjordumi deve solo piazzare superando Barbanti. 3-1

Sui titoli di coda Pezzi cerca il sigillo personale, ma il suo pallonetto troppo debole permette il recupero di Barbanti.

Domenica 8 ottobre il Faenza sarà in campo a Cotignola. Prima però, mercoledì 4 ottobre, il match di Coppa al “Bruno Neri” contro lo Sparta Castel Bolognese.

Faenza-Torconca 3-1

Faenza: D.Fabbri, Tuzio (35’ st Bertoni), Gimelli, Gabrielli, Prati, Karaj, Marocchi, Benini, Lucarelli (23’ st Bagnolini, 43’ st Albonetti), Pezzi, Gjordumi. A disposizione: Ravagli, Shermandi, Caroli, Manaresi, Piancastelli, Emiliani. All. Vezzoli

Torconca: Barbanti, Izzo (23’ st Bergnesi), Ferraro, Renzi, Righetti, Del Bianco, Gaudenzi, Zannoni, Kaiser, Apezteguiahijlos (14’ st Casati), Borioni (43’ pt Frigerio, 23’ st Spotti). A disposizione: Badioli, Berardi, Dona, De Rose, Avanzolini. All Ricchiuti

Arbitro: Franzoni di Bologna; assistenti: De Fabritiis e Marchica

Reti: 4’ st Prati (r), 22’st Ferraro, 44’st Gabrielli e 51’st Gjordumi

Note

Ammoniti: Pezzi, Gimelli, Gabrielli, Gjordumi; Barbanti, Righetti, Renzi

Recupero: 3’-8’