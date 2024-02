Con Paolo Sciaccaluga in panchina al posto dello squalificato Gadda, al Ravenna basta un tempo per sbarazzarsi del Corticella e rilanciare la propria corsa al vertice che, al momento, vede i giallorossi incrementare a 4 punti il proprio vantaggio sulla Victor San Marino. I bizantini dopo un ottimo primo tempo chiuso con un doppio vantaggio, nella ripresa inseriscono il pilota automatico bloccando sul nascere ogni velleità di rimonta dei padroni di casa e lasciando ancora una volta inviolata la porta di Cordaro.

Neanche il tempo di iniziare che il Ravenna dimostra tutta la fame e la voglia di conquistare questi punti sul campo dell’inseguitrice, pressing altissimo di Tirelli e palla rubata a Bonetti che lo stende dentro l’area. Arriva così il primo rigore della stagione trasformato magistralmente da Nappello per il vantaggio dopo appena un minuto di gioco. Ravenna che cerca subito il raddoppio, ma il cross di Alluci pericoloso non trova nessuno alla deviazione. All’11’ il Corticella ci prova con una punizione velenosa di Bertani che però non trova lo specchio. Ci va più vicino Suliani al 17’, ma Cordaro alza in corner. Il Ravenna controlla le manovre su un fondo molto irregolare che non agevola ne per l’una ne per l’altra trame di gioco lineari. Al 23’ Tirelli controlla un bel pallone in area e conclude ma trova la ribattuta di un avversario.

Dopo un corner pericoloso per il Corticella al 42’ il Ravenna trova il gol del raddoppio che tinge irrimediabilmente il risultato di giallorosso, un azione che è emblematica della fame degli uomini di Gadda. Pallone sradicato a centrocampo da Rrapaj che trova immediatamente la profondità di Diallo, la punta giallorossa evita un avversario e con un pregevole pallonetto scavalca Martelli, fanno 5 gol in 7 gare, un impatto più che positivo per l’ariete liberiano.

Nella ripresa il ritmo cala, con il Ravenna che decide di controllare e non rischiare nulla. Al 12’ ci prova Nappello da fuori ma la mira è troppo alta. Al 22’ nuovo episodio in area del Corticella con le proteste giallorosse per un presunto tocco di mano non ravvisato dal direttore di gara. La partita scivola verso il suo epilogo, solo Trombetta cerca di cambiare il tabellino con una conclusione al 39’ che però non inquadra lo specchio.

Ravenna che con questi 3 punti sul campo della terza in classifica spazza via la delusione con il Fanfulla e dimostra, con una gara condotta con autorevolezza per tutti i 90 minuti, che lo scivolone era stato solo episodico. Dopo la sosta per il Torneo di Viareggio il campionato riparte con un’altra grande gara, lo scontro tra i giallorossi ed il Lentigione.

IL TABELLINO

CORTICELLA – RAVENNA FC 0-2

Marcatori 1’ Nappello (Rig.), 42’ Diallo

CORTICELLA: Martelli, Cavicchioli, Menarini (83’ Ribello), Chmangui, Bonetti, Riviera, Rocchi (74’ Casadei), Suliani (74’ Alboni), Trombetta, Bertani, Farinelli. A disposizione: Mora, Cavallini, Ruffo, Amayah, Pinca, Lo Giudice. Allenatore: Alessandro Miramari

RAVENNA FC: Cordaro, Boccardi, Esposito, Magnanini, Mancini (70’ Spezzano), Rrapaj, Alluci (85’ Mandorlini), Marino, Nappello (61’ Sare), Tirelli (68’ Varriale) Diallo (77’ Pavesi). A disposizione: Rossi, Liso, Gobbo, Agnelli. Allenatore: Paolo Sciaccaluga

Ammoniti: Bonetti, Suliani, Alluci, Boccardi

Recupero: 1’ e 3’