Il 10 e 11 settembre, nella frazione Forlivese di Villagrappa presso il Circolo Bondi – Matè di Villagrappa si è disputato il Campionato degli assoluti Italiani di Calcio Balilla della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI). Il Campionato si è svolto grazie alla collaborazione e sinergia venutasi a creare tra la Federazione Sport Sordi Italia e il Comitato ASI di Forlì -Cesena. Indispensabile il supporto organizzativo della Quadrifoglio ASD di Ravenna affiliata alla FSS e all’ ASI Comitato Forlì-Cesena che grazie alla coppia vincente Carla Ciotti e Luna Bizzarri, vincitrici del doppio femminile, ha realizzato e reso possibile l’evento.

Carla Ciotti presidente della Quadrifoglio ASD ha prontamente ringraziato tutti insieme all’istruttrice e ct Luna Bizzarri.

I tecnici e formatori del Comitato ASI di Forlì-Cesena, Carlo Castrignanò e Domenico Narracci hanno infatti gestito e arbitrato per le due giornate gli ottanta atleti presenti e le rispettive società partecipanti : ASD Quadrifoglio Sport Ravenna, ASD Peloritana Barcellona, ASD ENS Teramo, ASD END Trapani, ASD GS Patavini Padova, ASD Real Sordi Palermo, ASD GS ENS Latina, ASD US ENS Firenze, ASD PS Sordapicena S. Benedetto del Tronto.

La professionalità e la correttezza degli atleti è stata la cornice indispensabile, dice Castrignanò, responsabile del calcio balilla ASI Forlì-Cesena, per una due giorni di sana competizione. Abbiamo svolto il nostro dovere e ci siamo divertiti e ringraziamo il Circolo Bondi-Matè di Villagrappa per l’organizzazione e la logistica, dice Carlo, gli atleti poi ci hanno apprezzato tanto e questo il risultato più grande aggiunge Domenico Narracci.

Presente anche il Consigliere Regionale della Federazione FSSI, Massimiliano Bucca e circa 40 spettatori da tutt’Italia. Non è facile arbitrare in un contesto così e i tecnici Asi si sono dimostrati estremamente professionali, competenti e corretti, dice Bucca. Non sono mancati i ringraziamenti del Presidente del Comitato ASI Forlì-Cesena che ha sottolineato come la formazione dei tecnici ASI sia una formazione dinamica e soprattutto all’avanguardia capace di intercettare le sensibilità di tutti gli atleti anche di coloro che sono affetti da delle disabilità. Un grande orgoglio avere una squadra così, dice Petroni. La sinergia tra la FSSI e il Comitato ASI di Forlì- Cesena ha compiuto, con questo evento il suo primo passo. Termina Petroni.

Questi I risultati:

Singolo Maschile (50 partecipanti).

1 (Messina) Fugazzotto Gaetano

2 (Trapani) Oddo Vincenzo

3 (Ravenna) Cambria Cristian

– Singolo Femminile (26 partecipanti)

1 (Latina) Somma Rosaria

2 (San Benetto del Tronto) Vaccaro Giuseppa

3 (Messina) Cavó Mara

– Doppio Maschile (25 Coppie)

1 (Ravenna) Di Leo Franco/Vitale Vincenzo

2 (S.Bendetto del Tronto) Illuminati Grabriele/Camele Ivan

3 (Pira Vincenzo/Ferruccio Domenico

– Doppio Femminile (12 coppie)

1 (Ravenna) Bizzarri Luna/Ciotti Carla

2 (Firenze) Infanti Carmela/Mancini Anna Maria

3 (Firenze) Matteucci Manuela/Altomare Caterina

– Doppio Misto (26 coppie).

1 (Ravenna) Cambria Cristian/Fordache Camela

2 (Messina) Cavó Mara/Fugazzotto Gaetano

3 (Ravenna) Ciotti Carla/Arena Massimo.

Classifica Raking Nazionale:

1 Ravenna 157 punti

2 San Benedetto del Tronto 98 punti

3 Firenze 95 punti

4 Messina 78 punti

5 Latina 60 punti

6 Trapani 30 punti

7 Teramo 22 punti

8 Padova 10 punti

9 Palermo 2 punti