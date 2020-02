Brutto incidente in zona Bassette: Gravemente ferito un operaio

Grave incidente nella zona artigianale di Ravenna, tra via Bassette e via Di Vittorio. Intorno alle ore 14 un furgone, che proveniva da via Di Vittorio, nell’immettersi su via Bassette in direzione rotonda degli Scaricatori è finito contro un camion, guidato da un uomo polacco, che proveniva dalla stessa rotonda. Alla guida del furgone c’era invece un operaio lughese di 40 anni.

Proprio l’operaio ha subito i danni peggiori rimanendo incastrato nell’abitacolo del veicolo, che si è girato su se stesso di 180 gradi a seguito dello scontro. Subito è stato soccorso dai Vigili del fuoco che, dopo aver estratto l’uomo dal furgone, lo hanno affidato agli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, il camionista. Sul posto, per gestire il traffico, anche la Polizia locale di Ravenna.